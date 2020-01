Sabato 11 Gennaio 2020 alle ore 18:00, presso l’Auditorium del Castello Normanno Svevo di Mesagne, si terrà il primo di una serie di incontri informativi sull’Autismo. La giornata è organizzata dalla Fondazione San Giorgio in collaborazione con Apulia Diagnostic, TMA Metodo Caputo Ippolito, l’Associazione di Promozione Sociale per l’Autismo Coloriamo il Mondo e con il patrocinio del Comune di Mesagne.

Perché è importante la diagnosi precoce di Autismo? Intervenire precocemente può favorire la probabilità che il bambino, e poi l’adulto, affetto da Autismo e la sua famiglia possano raggiungere una qualità di vita migliore rispetto a quella che svolgerebbe se diagnosi e intervento fossero tardivi. Prendere in carico i bambini ad un’età in cui alcuni processi di sviluppo e di apprendimento sono in fase di formazione può aiutare ad ottenere risultati positivi nell’area del linguaggio, delle abilità sociali e adattive e nel comportamento, migliorando così la prognosi del disturbo.

Ai fini di una diagnosi precoce risulta essere fondamentale aiutare i genitori a osservare e riconoscere quei segnali che possono far ipotizzare la presenza di un disturbo dello spettro autistico e proprio questo sarà lo scopo del primo appuntamento.

L’incontro avrà inizio con la proiezione di un video documentario dal titolo Fuori dal Guscio – realizzato dalla Cooperativa sociale TMA GROUP.

Subito dopo gli argomenti saranno trattati e resi oggetto di discussione da:

Dott. Fulvio Moramarco – Primario di Pediatria, Ospedale Perrino di Brindisi;

Dott.ssa Paola Cervellera – Neuropsichiatra Infantile, Dirigente responsabile N.I.A.T. (Centro Neuropsichiatria infantile e Adolescenziale), DSM – Asl Brindisi;

Dott. Luigi Russo – Psicologo/Psicoterapeuta, I.R.C.C.S. “E. Medea” Brindisi e Cooperativa Sociale “Ambarabà” – Carmiano (LE);

Dott. Alessandro Saponaro – Psichiatra, UOSD “Coordinamento Rete Autismo”, DSM – Asl Brindisi