Dopo la nostra denuncia sulla vicenda che riguarda la Società LEUCCI COSTRUZIONI e la drammatica situazione dei lavoratori e delle loro famiglie, sono stati messi in atto tutti i passaggi necessari con l’incontro in Prefettura affinchè venisse portata all’attenzione delle massime Istituzioni ciò che avvenuto in questa città, come questa squallida vicenda metta in imbarazzo tutti coloro che ne sono stati protagonisti a tutti i livelli, come si sia permesso ad una Società Holding Straniera con un capitale sociale ridicolo e che si era costituita solo ad marzo 2109 in un paradiso fiscale di acquisire la Società Leucci Costruzioni per 3000 mila Euro in una situazione debitoria dichiarata dai vertici di Leucci in un incontro presso Confindustria di oltre 20milioni di Euro.

Non è uno scherzo ma la verità di ciò che è avvenuto, abbiamo atteso invano che venissero mantenuti gli impegni di pagamento degli stipendi(sei mesi arretrati) che giustamente reclamano i lavoratori maturati e lavorati ora per ora giorno per giorno, venute meno ormai tutte le forme di garanzia per le maestranze, CONFINTESA sta attivando tutte le azioni giuridiche per recuperare i crediti dei lavoratori e con i nostri legali stiamo valutando la possibilità di inoltrare un esposto all’Autorità Giudiziaria su questa vicenda al sol fine se fosse possibile di accertare se tutto è avvenuto nel rispetto della legalità e della trasparenza.

Ercole Saponaro

Segretario Generale Confintesa Brindisi