Isaia Valente, un bimbo di 16 mesi, ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale che collega Erchie al santuario di San Cosimo, nell’agro di Erchie.

Il piccolo viaggiava insieme alla sorellina a bordo di una lancia Delta condotta dalla madre che, per cause in corso di accertamento, ha impattato frontalmente con una Ford Focus condotta da un uomo di Francavilla Fontana.

L’incidente si è verificato intorno alle 16.

Vani i soccorsi operati dalle ambulanze del 118. Il bimbo ha cessato di vivere durante il trasporto presso l’ospedale Perrino di Brindisi mentre la madre e la sorellina, benchè ferite, non corrono pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri e la Polizia Locale di Erchie.