Le ragazze della mitica IV D dell’ Istituto Magistrale ‘’Ettore Palumbo” diplomate nel 1979 si ritrovano dopo 40 anni per festeggiarsi con grandissima emozione.

40 anni sono tanti, ma non troppi per sfuocare i ricordi, che nella notte del 16 Agosto sono riaffiorati tutti, come se il tempo non fosse mai passato, rendendo la serata meravigliosamente magica.

All’evento erano presenti Patrizia Longo, Anna Bassi, Antonietta Simone, Caterina Tola, Antonietta Marseglia, Maria Grazia Calabrese, Mina Facecchia, Rita Melacca, Mariella Gioia.