Il Sindacato di Polizia Silp Cgil di Brindisi, uno dei sindacati maggiormente rappresentativi nell’ambito della provincia brindisina si rinnova.

Al termine dei lavori del V congresso provinciale, tenutosi il 4 dicembre scorso, è stato eletto all’unanimità dal Direttivo, il nuovo Segretario Generale Provinciale Gabriele BURSOMANNO.

Gabriele BURSOMANNO, Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio alla Polizia di Frontiera di Brindisi; milita nel Silp Cgil da oltre 20 anni ed ha sempre ricoperto incarichi di dirigenza.

Succede a Marcello CAPODIECI che ha ricoperto l’incarico di Segretario Generale dalla fondazione dell’organizzazione ad oggi e che è stato chiamato a ricoprire nuovi incarichi in seno alla Segreteria Regionale della stessa organizzazione sindacale.

Nell’illustrare il suo programma, il neo Segretario, ha dichiarato di voler seguire la scia del suo predecessore continuando con l’ottimo lavoro finora svolto a tutela dei diritti dei lavoratori della Polizia di Stato, consolidando allo stesso tempo il rapporto con le diverse realtà presenti nel territorio.

Sul versante della tutela dei lavoratori di Polizia è in fase di realizzazione, l’apertura di uno sportello INCA che in collaborazione con la CGIL offrirà servizi e assistenza ai poliziotti in materia di pensioni, cause di servizio e assistenza fiscale direttamente sul proprio posto di lavoro.