La seconda prova interregionale, svoltasi a Foggia nella giornata di Domenica 7 gennaio 2018, regala una strepitosa doppia vittoria alla società Enel Scherma Lame Azzurre.

Per la spada femminile primo posto per Mariella Gigliola, terzo posto Chiara Maestoso, ottime le prove di Spedicato Chiara (6°) Rinaldi Dalila (7°), Silvia Tommasi (9°) Saracino Arianna (11°), De Sicot Carla (15°), Vinci Federica (16°), Ingrosso Chiara (19°), Piombino Michela (20°) e Biscosi Sofia (29°).

Per quel che concerne la Spada Maschile, trionfo per Samuele Di Coste, Pietro Rinaldi (5°), Rodia Federico (7°), Matteo Di Coste (8°), Salatino Antonio (9°), Erriquez Samuele (13°), Invidia Leon (27°), Sicoli Mattia (39°) non ha partecipato alla competizione Miriana Morciano perché già qualificati dalle gare nazionali precedenti.

Un ottimo inizio della stagione agonistica 2017/2018 per i Maestri Flavio il Zumbo e Chiara Spedicato e per la società dell’Enel scherma Brindisi che in virtù di questi risultati potranno partecipare alla prova open nazionale assoluta che si svolgerà Caorle e che vedrà la partecipazione dei migliori schermidori provenienti da tutta Italia.