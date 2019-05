Sarà Studio 100 TV lo sponsor ufficiale del Brindisi Calcio per gli spareggi nazionali per la promozione in Serie D. La storica emittente, da 20 anni vicina ai colori biancoazzurri, ha sposato la causa del sodalizio di via Benedetto Brin che punta a rilanciarsi nel calcio che conta.

Capitan Marino e compagni scenderanno in campo già da domenica 19 maggio a Venosa, nella semifinale di andata contro il Lavello, con una nuova maglia celebrativa, appositamente disegnata per i Play Off , che riporterà il logo di Studio 100 accanto alla storica V biancoazzurra.

L’intesa raggiunta prevede una serie di novità per i tifosi del Brindisi che potranno seguire costantemente i propri beniamini attraverso approfondimenti, interviste, curiosità trasmesse sui canali televisivi e telematici di Studio 100. La società del Brindisi Calcio ringrazia l’editore di Studio 100 TV per l’impegno e collaborazione espressi in questo importantissimo momento della stagione.

Comunicato stampa della SSD Brindisi FC