Domenica 8 marzo alle 9.30, torna la camminata in rosa “On the road, la prevenzione si fa strada”, organizzata dall’associazione Nazionale “Cuore di donna”.

Nella giornata simbolo dedicata alla donna, le volontarie intendono diffondere il messaggio sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno. La camminata, aperta a tutti, torna per le vie cittadine dopo tre anni durante i quali è stata riproposta in altri centri della provincia. La partecipazione è libera, chi vorrà potrà acquistare la maglietta dedicata con un’offerta minima di 5 euro.

Main sponsor dell’iniziativa è il Centro Diagnostico Omega di Mesagne, affiancato da altri sponsor che hanno sposato la causa offrendo il proprio contributo. In piazza Vittoria, arrivo e partenza del corteo, è prevista l’animazione per i più piccoli a cura di “El trenecito”, degustazione caffè a cura di Fadi, fiori per le donne e un flash mob di danze popolari a cura di Beppe Loiacono e dei suoi allievi. In chiusura di manifestazione il consueto volo di palloncini rosa per ricordare le donne che hanno perso la loro battaglia. Una giornata che si preannuncia carica di emozioni e divertimento.