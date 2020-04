Oggi, 25 aprile, la Puglia festeggia il Giorno della Liberazione in diretta sul canale Facebook di La @controralive, (https://www.facebook.com/controralive/) dalle 14 alle 20, 6 ore insieme a tantissimi ospiti per parlare di turismo, enogastronomia, ristorazione, economia del territorio e futuro: a condurre ancora una volta i 3 blogger che hanno già tenuto in piedi la live di Pasquetta, Gianvito Matarrese, già volto noto di diversi programmi tv nazionali e regionali, vincitore di Quattro ristoranti con Alessandro Borghese con il suo Evo Ristorante in un trullo, Mario Pennelli, in arte Bolivar, critico e consulente gastronomico, creatore di food events e scrittore e Carmen Vesco, giornalista per diverse testate pugliesi, direttrice editoriale e ideatrice del blog Vieni a viaggiare in Puglia.

Anche stavolta importanti ospiti a dar voce alla Puglia, in leggerezza ma con molta serietà, per commentare insieme i più attuali argomenti, con tanti contributi a disposizione per raccontare questa meravigliosa regione che non vede l’ora di liberarsi e tornare a riprogrammare in coro il suo brand.

Gli ospiti di questa puntata in ordini d’ingresso:

*14:30/14:50 Avanzi Popolo 2.0 (progetto solidale)

*15:00/15:20 Antonio Vasile (vice presidente Aeroporti di Puglia)

*15:30-16 Angelinda Griseta (Direttore alberghiero/agrario di Alberobello)

*16,00/16,30 Fabio Pisani (Il luogo di Aimo e Nadia Ristorante 2 stelle Michelin guide)

*16,30/17,15 Antonello Magistà,(Ristorante Pashà 1 stella Michelin guide), Giuseppe Cupertino (Borgo Egnazia – Ristorante Due Camini 1 stella Michelin guide e presidente Fis Puglia); Gianni Sinesi (head sommelier al Reale di Niko Romito – 3 stelle Michelin guide)

*17,15/17,45 Ugo Patroni Griffi (presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale )

*17,45/18,05 Fiorella Perrone (direttrice scuola del Gambero Rosso e giornalista)

*18,30/19,00 Giulia Delli Santi (Teatro pubblico pugliese)

*Fuochi d’artificio finali

19.00 – 19.30 Giò Sada (vincitore di X Factor Italia )

Saluti e conclusioni con Pascal Barbato titolare di Fulgaro Panificatori vincitore di diversi concorsi di pastry e baker chef, che lascia la sua ricetta condivisa.

Le Pugliamarathon nascono dall’idea di tre professionisti del settore della promozione dell’offerta del territorio, tre amici innamorati della Puglia, per raccontare con ottimismo nelle loro live le potenzialità e cercare, dove possibili, nuove idee e soluzioni alternative alle criticità, soprattutto in questo impegnativo periodo.

E lo fanno dando spazio ai veri protagonisti della pugliesità: i loro ospiti, che alternano a contributi, ricordi e racconti su una regione che s’è fatta grande attirando l’attenzione del turismo internazionale fino a diventare un’icona di bellezza e di ospitalità, una regione che ha posizionato il proprio brand in cima alla lista delle top destination del Mediterraneo.

Oggi fa scuola e non intende certo smettere.

Ecco perché in un dibattito senza schemi e senza censure si vuole tenere alta l’attenzione sulla fase II, la fase post-Coronavirus, quando sarà necessario riposizionare quei valori identitari che hanno fatto della Puglia un brand riconosciuto e riconoscibile agli occhi del mondo.

Turismo, enogastronomia, spettacolo, eventi, ospitalità, arte, PERSONE.

È di questo che è fatta la Puglia, e così si racconterà, live, in questa lunga maratona, la seconda dopo il successo di quella di Pasquetta: attraverso le immagini e le voci di alcuni dei suoi “fan” che con lei, e per lei, lavorano.

