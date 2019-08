Nella suggestiva cornice di Santa Maria di Leuca, presso Messapia Resort, si sono svolte le fasi finali regionali della Puglia del concorso “Un Volto per Fotomodella”. è stata incoronata Angela Donzelli di Francavilla Fontana che, con i suoi teneri 15 anni, ha prevalso sulle dirette concorrenti arrivando prima.

A concorrere nella fase finale regionale erano in 19, arrivate a S.M. di Leuca dopo le fasi di selezione svolte durante tutto il corso dell’estate in vari comuni della Puglia.

Ad attendere Angela Donzelli adesso è la splendida città di Fiuggi, città della Salute e Bellezza, che il 7 settembre prossimo ospiterà la fase finale nazionale della rassegna.

La kermesse “Premio alla Moda un Volto X Fotomodella” è giunta alla sua trentacinquesima edizione. Tutto ebbe inizio nell’ottobre del 1985 quando nacque la rassegna “UN VOLTO X FOTOMODELLA”, poi diventato “Premio alla Moda”, ideata da Dino e Massimo Civale, anima della Music International.

Auguriamo ad Angela di bissare il successo anche a Fiuggi.