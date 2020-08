I Carabinieri della Stazione di Pezze di Greco di Fasano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 40enne di Velletri e un 38enne di Roma, per truffa in concorso.

In particolare, i suddetti, dopo aver ricevuto da un uomo del luogo, che ha sporto regolare denuncia-querela, su carta ricaricabile intestata al 40enne, un accredito di 440 euro quale prezzo per l’acquisto di pezzi di ricambio per una autovettura, in vendita su un sito e-commerce on-line, hanno volontariamente interrotto i rapporti con la vittima non adempiendo a quanto concordato.