Ritorna nel centro storico di Cisternino “La Notte bianca dei Bambini”, che si terrà venerdì 27 dicembre in piazza e nel centro storico cittadino a partire dalle ore 19. Organizzato da Lab Communications di Concetta Renna e promosso dal Comune di Cisternino, l’evento rientra nel calendario degli appuntamenti natalizi e si sviluppa lungo una ricca scaletta di spettacoli e attività dedicate ai bambini.

Il colorato esercito di giocolieri, maghi, clown, mascotte e Principesse Disney è pronto a invadere Piazza Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Pellegrino Rossi e Corso Umberto, durante una manifestazione pensata per la gioia dei piccoli, una serata all’insegna dell’allegria e del divertimento.

Dalle ore 19 fino a tarda serata, il centro storico di Cisternino accoglierà divertenti spettacoli di giocoleria con un mix di acrobatica, fuoco e clave; il divertentissimo spettacolo del Clown; il colorato ed affascinante teatrino di burattini; il meraviglioso mondo delle bolle di sapone giganti; l’esilarante spettacolo di magia ed illusionismo. A queste attrazioni si aggiungono le mascotte e principesse Disney, pronte a mettersi in posa per una foto ricordo, l’animazione per bambini e ragazzi e il mega gonfiabile di Cars .

Volevamo dedicare una serata ai bambini nel periodo di Natale in cui l’atmosfera è ancora più magica in Valle d’Itria – dichiara l’assessore alla cultura Francesca Tozzi – e la scelta é ricaduta sulla Notte Bianca dei Bambini per la ricca proposta e anche per il seguito che l’iniziativa aveva già avuto nella prima edizione fatta a Cisternino qualche anno fa. Sono sicura che per tutte le famiglie sarà una serata che arricchirà ancora più di gioia queste feste tra il Natale e il Capodanno.