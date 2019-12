Venerdì 20 e sabato 21 dicembre dalle 9:00 alle 22:00 a Palazzo Guerrieri ritorna SuperBrindisi nella versione Christmas Edition.

L’amministrazione comunale offre uno spazio aperto per fare il punto sulle tante sfide che la città sta affrontando, dando spazio ai protagonisti di questa stagione di cambiamento, per continuare a condividere strumenti e visioni per crescere insieme.

Per questa speciale edizione natalizia saranno abbinati ai tradizionali incontri e workshop dei momenti più conviviali ed una mostra mercato di prodotti e servizi a vocazione sociale ed ambientale.

Tanti gli appuntamenti in programma: la presentazione pubblica dei progetti che stanno partecipando al primo ciclo del Laboratorio di Innovazione Urbana; un laboratorio dedicato a chi sta pensando di candidarsi a gestire uno degli spazi di Riusa Brindisi; l’anticipazione delle opportunità e le occasioni in programma per il prossimo anno; due incontri formativi per studenti, artigiani e imprenditori pensati per fornire gli strumenti e conoscenze sulla gestione dei canali digitali e i segreti e le potenzialità della stampa 3D.

Link utile: https://www.palazzoguerrieri.org/superbrindisi3