I Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno arrestato un 45enne del posto, in esecuzione dell’ordinanza della custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Brindisi. Il provvedimento è scaturito a seguito delle presunte ripetute condotte di violenza, minacce e vessazioni in danno della convivente. L’Arrestato, dopo le formalità di rito, così come disposto dall’A.G., è stato tradotto presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari.