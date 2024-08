Un grave episodio di violenza giovanile ha interessato ieri sera il centro di Brindisi. Un ragazzo di 18 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di coetanei intorno alle ore 22 in via Filomeno Consiglio, una delle strade più centrali e frequentate della città, a pochi passi dal Municipio. In un momento in cui molte persone erano ancora in giro, l’aggressione ha lasciato attoniti i presenti.

Nonostante i tentativi di alcuni passanti di intervenire e mettere in salvo il giovane, la furia del branco si è rivelata implacabile. La situazione è degenerata rapidamente, e solo l’arrivo tempestivo di una pattuglia della polizia ha posto fine all’incubo. Gli aggressori, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga disperdendosi tra le vie circostanti.

La vittima del pestaggio è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale più vicino. Le condizioni del ragazzo, sebbene serie, non sembrano al momento mettere in pericolo la sua vita. Tuttavia, le ferite riportate richiederanno un’accurata valutazione medica e un periodo di convalescenza.

Le forze dell’ordine hanno subito avviato le indagini per identificare i responsabili di questo atto di violenza. In queste ore, gli inquirenti stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza presenti in zona, nella speranza di ricostruire i dettagli dell’aggressione e risalire all’identità degli assalitori.