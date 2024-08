Si avvicina la XXVII edizione del “Barocco Festival Leonardo Leo”, la rassegna di musica antica dedicata al grande compositore di San Vito dei Normanni e alla scuola napoletana del Seicento e Settecento, organizzata dalla Città di San Vito dei Normanni con il Comune di Brindisi, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia. Un prologo con due spettacoli successivi a partire dalle 21 di domenica 4 agosto, proprio a San Vito. “Notte Barocca” è il titolo di una non-stop fino a mezzanotte per brindare al Maestro e calare la città nel clima del Settecento. L’occasione per trasformare San Vito dei Normanni in un grande palcoscenico a cielo aperto e festeggiare il capostipite della scuola napoletana nelle radici culturali del territorio.

La città e la sua “Notte barocca”, questa la copertina che il direttore artistico del Festival, M.O Cosimo Prontera, ha pensato per l’opening ceremony della rassegna, un programma che supera lo schema dello spettacolo unico nello stesso luogo. L’appuntamento vede la partecipazione del main partner Enel. Info T. 347 060 4118. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti per entrambi i momenti della serata.

La prima parte della “Notte barocca” – intitolata “Buon compleanno Maestro!”, con un programma che supera lo schema classico dello spettacolo unico nello stesso luogo: prima il concerto alle ore 21 in piazza Leonardo Leo con un cross over di generi, dalla musica popolare con Tradensamble alla classica con Ensemble Harmoniae, passando per il Jazz del duo Chiara Liuzzi e Andrea Gargiulo fino allo swing dell’Ensemble Dixie Heritage, e una performance degli Ottonando Brass. Il concerto offre al pubblico un viaggio attraverso le composizioni più emblematiche del periodo barocco arrangiate a seconda degli stili. Un crescendo che culminerà in una session con tutti gli artisti. La serata, introdotta dal giornalista Raffaele Romano, aprirà la festa per il 330° anniversario della nascita di Leonardo Leo.

Quindi la seconda parte alle ore 23 in via Giudice Sardelli, dove presumibilmente si trovava la casa natale di Leonardo Leo (tutti gli indizi riportano nel luogo). Una festa con il “Civicantiqua Ensemble” con il concerto dal titolo “Zarabanda. Suoni di corte tra ritmi di strada”, una sorta di intersezione tra la musica colta e i ritmi popolari con le contaminazioni tra il mondo colto e la tradizione popolare, tra parola e gesto nel repertorio barocco per chitarra e canto. Ascolteremo le villanelle di Girolamo Kapsberger e le arie di Giulio Caccini, le passacaglie di Barbara Strozzi, le miniature di Gaspar Sanz oltre che le danze spagnole di Antonio de Santa Cruz e Santiago de Murcia che ci offriranno un panorama variegato di sonorità. Così le “malavitose” Jacaras, le liberatorie Tarantelas e la vivace Jota. La Follia e la Ciaccona integrano arte della variazione e sensualità mostrando i caratteri dell’uomo barocco. Infine, un omaggio speciale al “festeggiato” Leonardo Leo, prima dello “stappo augurale” davanti all’uscio di casa, per evocare la profondità espressiva del grande compositore.

PROGRAMMA “NOTTE BAROCCA”

• Domenica 4 agosto ore 21

Piazza Leonardo Leo • San Vito dei Normanni

NOTTE BAROCCA

BUON COMPLEANNO MAESTRO! Leo for all

Dalla musica classica al Jazz, dalla popolare allo swing

Introduce Raffaele Romano

Musica classica | ENSEMBLE HARMONIAE

Musica popolare | TRADENSAMBLE World Music Academy

Musica per ottoni | Ottonando Brass

Musica jazz | Duo Chiara Liuzzi, Andrea Gargiulo

Musica swing | Ensemble Dixie Heritage

• Domenica 4 agosto ore 23

Via Giudice Sardelli • San Vito dei Normanni

NOTTE BAROCCA

BUON COMPLEANNO MAESTRO!

Zarabanda. Suoni di corte tra ritmi di strada

Ensemble Civicantiqua

Annalisa Pellegrini soprano, Rosario Cicero chitarra barocca, Antonio Del Sordo percussioni

