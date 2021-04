Nella mattinata di domani 10 aprile, giornata di celebrazione del 169° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, il Questore di Brindisi, unitamente al Prefetto, deporrà una corona al Monumento dei Caduti in Questura.

Per il secondo anno consecutivo non vi potranno essere le consuete manifestazioni che sancivano l’incontro tra la Polizia di Stato e la città, bensì un gesto semplice accompagnato da un breve momento di raccoglimento, carico di valore simbolico e intensità emotiva.

Sempre nella mattinata di domani saranno diffusi il comunicato stampa del Dipartimento della P.S. e quello della Questura in cui verranno illustrati i dati delle attività della Polizia di Brindisi nell’ultimo anno.