Oggi in commissione bilancio, il Dirigente ai Tributi Dott. Falco ha illustrato l’aumento della Tari che graverà sulle tasche dei cittadini di Brindisi. Secondo le dichiarazioni, l’aumento previsto porterà ad un costo aggiuntivo di oltre 12 milioni di euro rispetto ai 25 milioni attuali, rappresentando un aumento del 50%.

Il Dirigente ha evidenziato come il conferimento in discarica e le basse percentuali di raccolta differenziata abbiano un impatto significativo sull’aumento della Tari. Tale situazione suscita in me rabbia e profonda delusione come Presidente della Commissione Ambiente, perché da oltre 1 anno sottolineo la necessità di incentivare i controlli e la lotta all’evasione.

È giunto inoltre il momento di considerare seriamente l’attivazione di un impianto di incenerimento dei rifiuti come possibile soluzione al problema.

Questa Amm.ne ha il dovere di dimostrare una maggiore reattività su tali argomenti.

Roberto Quarta

Consigliere comunale Città di Brindisi