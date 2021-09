“Angela Merkel, la donna che ha cambiato la storia” è il titolo della biografia della cancelliera tedesca, edita da Rizzoli, che sarà presentata in prima assoluta nazionale a Ostuni, il 6 settembre prossimo, alle ore 19, nel chiostro di San Francesco, presente l’autore, Massimo Nava, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, per molti anni inviato speciale in tutto il mondo e corrispondente dalla Francia. Per il Corriere ha seguito ha inoltre raccontato la caduta del Muro di Berlino e varie fasi della riunificazione tedesca.

Dopo il saluto del Sindaco della Città di Ostuni l’Avv. Guglielmo Cavallo, la serata sarà introdotta e moderata dal giornalista Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani con la partecipazione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e la giornalista Enrica Simonetti de La Gazzetta del Mezzogiorno.

Il libro analizza le principali tappe del lungo cancellierato di Angela Merkel, protagonista assoluta della recente storia europea, e racconta la sua prima vita, i trent’anni trascorsi nella Germania comunista, attraverso numerose testimonianze di personalità tedesche e internazionali che l’hanno conosciuta.

Ingresso contingentato e con Green Pass.