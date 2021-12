È fissato per domani, mercoledì 8 dicembre, l’appuntamento con la cerimonia di apertura degli eventi natalizi a San Vito dei Normanni: dalle 16.00 i mercatini natalizi a cura di Arteventinpiazza, in piazza Leonardo Leo.

Alle ore 17.00, presso la Chiesa di San Giovanni, l’inaugurazione del presepe artistico realizzato da Simone Saracino, una grande opera per omaggiare Dante Alighieri (un evento patrocinato dalla Città di San Vito dei Normanni, dalla Regione Puglia, dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, e dal Centro Dantesco di Ravenna).

A seguire l’inaugurazione del presepe artistico realizzato da Michele Labbruzzo presso la Chiesa di Santa Maria della Pietà.

Alle 17.30 sempre in Piazza Leonardo Leo, l’accensione dell’albero di Natale, della slitta, della casetta di Babbo Natale e delle luminarie, allietata dalle esibizioni delle ginnaste dell’ASD Maransport.

Alle 19.15 in piazza Giovanni Paolo II si proseguirà con l’esibizione delle associazioni sportive Faddanza e Ginnastica Normanna.