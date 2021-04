I Carabinieri della Stazione di Torchiarolo, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 46enne di Roma, per truffa. L’uomo, dopo aver messo in vendita una cucina a gas, sul sito internet “subito.it” al prezzo di 150,00 euro, ha riscosso la somma richiesta mediante transazione su carta prepagata postepay, a egli intestata, senza poi spedire la merce all’acquirente, un 40enne del luogo, il quale ha presentato denuncia–querela il 24 marzo scorso presso la citata Stazione Carabinieri.