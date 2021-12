La Magia del Natale

21-22-23 dicembre 2021

Ostuni – Chiostro San Francesco

Il progetto è promosso dall’Associazione Fraila Ets, “La magia del Natale” arriva nel Chiostro San Francesco: martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre 2021 il Chiostro San Francesco sarà trasformato in un emozionante villaggio natalizio che farà vivere agli ospiti un’esperienza fantastica, anche grazie all’installazione di tantissime luci che illumineranno a festa, con scenografie e addobbi natalizi, per accogliere bambini e famiglie nel Magico Castello di Babbo Natale.

Ad accogliere gli ospiti ci saranno trampolieri, bolle, giocolieri, ecc ed un piccolo mercatino di Natale sarà allestito nelle caratteristiche nicchie di Chiostro San francesco dove poter gustare delizie enogastronomiche dei prodotti tipici del territorio avvolti nell’atmosfera natalizia.

La Casa di Babbo Natale aprirà le sue porte a tutti i bambini che vorranno conoscerlo e sarà la fiaba che diventa realtà. I bambini saranno accolti dagli Elfi in un coloratissimo mondo di giocattoli e nastri colorati e potranno spedire all’Ufficio postale degli Elfi le loro le letterine da consegnare a Babbo Natale.

Così, nell’aria che profuma di deliziosi biscotti, Babbo Natale sarà pronto a salutare grandi e piccini e scattare con loro delle foto ricordo di questa magica esperienza.

Il tutto sarà accompagnato dalle nostre mascotte, tanta musica, effetti speciali e divertimento, evento realizzato per i più piccoli dall’associazione FRAILA in collaborazione con il Comune di Ostuni.

Info e prenotazioni laboratori e accesso associazionefraila@gmail.com, si entra muniti di green pass come disposizioni governative.

Programma

21 dicembre 2021

Ore 17.00 – 21.00

Mercatino di Natale con laboratori a tema natalizio food e beverage, allestimento del grande albero con i gadget realizzati dai bambini

22 dicembre 2021

Ore 17.00 – 21.00

Mercatino di Natale con intrattenimento animato clown, giocolieri ed una magica sorpresa, è prevista la presenza di Babbo Natale che raccoglierà le letterine, food e beverage

23 dicembre 2021

Ore 17.00 – 21.00

Mercatino di Natale con laboratori a tema natalizio, intrattenimento con gli artisti di strada food e beverage