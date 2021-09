Si terrà il giovedì 30 settembre alle ore 16,00 presso il campo da calcio Cedas Avio di Brindisi l’evento conclusivo del progetto “Sani e belli” finanziato da Enel a favore dell’AIPD, Associazione Italiana Persone Down di Brindisi. Durante l’evento, dal titolo “Un goal alla salute”, i ragazzi dell’Aipd Brindisi disputeranno una partita di calcio insieme alle famiglie (papà, mamma, fratelli, sorelle, zii,…), cercando di fare appunto…un goal alla salute!

Il progetto, che ha avuto inizio a giugno e si è concluso da poco, ha coinvolto un gruppo di 7 adolescenti con Sindrome di Down impegnati a migliorare la propria qualità di vita attraverso l’incremento di stili di vita più sani e ad una corretta alimentazione. Durante l’evento interverranno la Presidente dell’Aipd Brindisi, i ragazzi coinvolti, le famiglie e le operatrici. In chiusura ci sarà la presentazione del gruppo emergente dell’Aipd Brindisi “I Piccoli Esploratori”.

Un ringraziamento particolare va come sempre ad Enel che da tanti anni è al fianco dell’Aipd Brindisi sostenendo progetti altamente innovativi e di grande impatto sociale.