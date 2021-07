Il fascino della Borgogna. La vitalità degli spumanti Metodo Classico della Puglia. L’Ais(Associazione Italiana Sommelier) Brindisi riparte con le attività in presenza. Doppio evento giovedì 15 luglio, nella meravigliosa cornice di Tenuta Moreno Masseria&Spa, all’aperto nel suggestivo Aranceto Moreno.

Alle 19 si partirà con “ Viaggio nella CÔTE-D’OR – Alla scoperta dei tesori di Borgogna.

Sarà una degustazione irripetibile per approfondire la conoscenza della tradizione e cultura vinicola della Borgogna, uno dei territori più importanti al mondo. Madrina dell’evento Pamela Raeli editore di Food and Travel Italia e Wine and Travel. Due relatori d’eccezione, il dott. Giuseppe Baldassarre Componente della Giunta Esecutiva AIS Italia ed il dott. Alessandro Valentini, Degustatore Ufficiale AIS. Attraverso un percorso descrittivo, i due illustri relatori analizzeranno geologia e storia dei singoli terroir mettendo in risalto le Maison e le loro caratteristiche produttive. In approfondimento e degustazione tre strepitosi Chardonnay e tre straordinari Pinot Noir: Francois Mikulski BOURGOGNE CÔTE D’OR BLANC 2019, Pierre Labet BOURGOGNE CHARDONNAY VIEILLES VIGNES 2018, Louis Jadot PULIGNY MONTRACHET 1er Cru Les Folatieres 2018, Francois Mikulski BOURGOGNE CÔTE D’OR ROUGE 2019, Francois Feuillet NUITS-SAINT-GEORGES 1er Cru, Les Chaboeufs 2018, Louis Jadot CHAMBOLLE-MUSIGNY 1er Cru Les Fuees 2015.

Alle 20,30 spazio alle eccellenze del nostro territorio regionale con : Apulian Sparkling AperiAIS con gli spumanti Metodo Classico Pugliesi. Ospiti della serata: Girolamo D’Amico, Angelo Maci, Luigi Rubino, Gianfranco Fino, Giuseppe Angiuli, Filippo Cassano, Damiano Calò, Giuseppe Coppola, Giuseppe Rollo, Angelo Soleti, produttori d’eccellenza di Puglia che delizieranno i partecipanti con i loro pregiati Spumanti Metodo Classico, abbinati ad i piatti ricercati dello Chef di Tenuta Moreno. «Non sono stati mesi facili quelli alle nostre spalle. La delegazione Ais di Brindisi ha però continuato il suo lavoro quasi quotidiano di ricerca e analisi delle eccellenze del territorio. Così come – spiega Rocco Caliandro delegato Ais Brindisi Puglia- la nostra rete di contatti, anche con aziende leader del settore internazionale, si è ampliata settimana dopo settimana. Questo ci ha permesso, così, di poter offrire non solo ai nostri soci, un doppio evento di questa caratura. Davvero il miglior modo per ripartire».

La prenotazione per gli appuntamenti del 15 luglio è obbligatoria.

Contributo di partecipazione Borgogna Viaggio nella CÔTE-D’OR ed Apulian Sparkling AperiAIS: € 70 soci AIS – € 80 non soci. Posti disponibili n. 50.

Contributo di partecipazione al solo Apulian Sparkling AperiAIS dalle ore 20,30: € 25 soci AIS – € 30 non soci. Posti disponibili n. 60.

Gli interessati, al fine di garantirsi la partecipazione, sono pregati di curare la prenotazione, preferibilmente via Whatsapp, contattando Rocco Caliandro Delegato Brindisi AIS Puglia al 333 3519488 prima di procedere al pagamento.

METODO DI PAGAMENTO

L’evento può essere prenotato esclusivamente pagando tramite bonifico all’IBAN IT64U0103041581000061133315 intestato ad Associazione Italiana Sommelier Puglia, indicando nella causale nome, cognome, Borgogna – AperiAIS oppure solo AperiAIS 2021 ed inviare foto o ricevuta del pagamento via Whatsapp a Rocco Caliandro al 333 3519488