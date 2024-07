Sig Responsabile alla trasparenza

Sig, Sindaco

Brindisi

Oggetto: diritto accesso civico relativo ai costi e alle indicazioni delle strade interessate al lavaggio giornaliero.

Il Sindaco di Brindisi, in seguito all’incontro con la società incaricata del servizio di nettezza urbana, ha emanato una nota con la quale ha voluto informare i citttadini dei provvedimenti concordati con la società, per cercare di mettere argine alla sofferenza del servizio evidenziato nelle tantissime segnalazioni trasmesse dai cittadini, che non accettavano e non accettano di vivere nel degrado, nonostante il notevole impegno economico cui fanno fronte con il pagamento esagerato della tassa sui rifiuti (ta.ri.).

Nella stessa viene precisato, che per mettere riparo all’annerimento della pavimentazione, il servizio di lavaggio delle strade del centro storico e del lungomare, con particolare riferimento alle pietre bianche di Apricena, sarà effettuato giornalmente.

Nel contempo, per ridurre i tempi di stazionamento dei rifiuti sulle strade e sui marciapiedi della città, ha ottenuto dalla società la garanzia che la raccolta dei rifiuti, in tutte le aree della città sarà effettuata puntualmente entro le ore 13 di ogni giorno.

Modificando parzialmente quanto previsto nel disciplinare descrittivo e prestazionale in cui è stabilito, che i servizi di raccolta della frazione umida, della frazione secca riciclabile e della frazione secca residua, dovranno essere svolti in orario antimeridiano, di norma dalle ore 6.00 alle ore 12.00 per il periodo invernale e dalle ore 5.00 alle ore 11.00 per il periodo estivo.

Non si fa alcun riferimento agli eventuali maggiori costi rivenienti dall’incremento della frequenza del servizio di lavaggio, ma anche ai nomi delle strade interessate e al numero delle squadre e delle idropulitrici impegnate contemporanemente per l’espletamento del servizio giornaliero,

Infornazioni che i cittadini devono e vogliono conoscere con precisione, per verificarne la corretta effettuazione.

Per questo, facendo riferimento Dlgs n. 33/2013, che ha attivato un tipo di controllo sociale ( accesso civico), inteso come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’attività della pubbliche amministrazioni, per eliminare le aree di opacità nel loro operato, consentendo ai cittadini di poter verificare, in termini di efficacia ed efficienza, il buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche come vanno spese le risorse pubbliche e come mezzo di contrasto agli sprechi ed inefficienze, Vi chiedo:

– l’elenco delle strade interessate al lavaggio giornaliero;

– l’ammontare dei maggiori costi derivanti dal lavaggio giornaliero delle strade interessate;

– il perioo di tempo in cui tale servizio sarà effetuato;

– l’importo del lavaggio per metro quadrato di superfice, con riferimento alle pavimentazione con pietre bianche di Apricena e alle altre;

– il numero delle squadre ed delle idropulitrici impegnate contemporamenamente per svolgimento del lavaggio.

In attesa delle informazioni richieste

distinti saluti

Vincenzo Albano

Brindisi, 14 luglio 2024