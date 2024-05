Nell’ambito del programma “Germogli di legalità, coltiviamo rispetto”, la città di Mesagne si prepara ad accogliere la direttrice di Amnesty International Italia, Ileana Bello sarà in città il 21 e 22 maggio per incontrare la cittadinanza e le scuole. Martedì prossimo l’iniziativa si svolgerà a partire dalle ore 20:00 in piazza Sant’Anna dei Greci, presso la sede di Officine Ipogee, dove associazioni e cittadini si ritroveranno per un momento di confronto sulle campagne di sensibilizzazione che Amnesty sta conducendo in tema di diritti e pace.

All’incontro, organizzato in collaborazione con l’Associazione Scintilla e MBC-Mesagne bene comune, interverranno i rappresentanti della Cooperativa Rinascita di Mesagne, di Emergency di Torre Santa Susanna e l’avvocato Nicola Lonoce, componente del direttivo della Camera Avvocati Immigrazionisti pugliesi. Nella mattinata di mercoledì 22 maggio si terrà l’incontro con le classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado “Materdona – Moro”, un appuntamento che segna la continuità dei progetti didattici che negli ultimi anni scolastici hanno visto gli studenti protagonisti dei percorsi di approfondimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, anche attraverso la consegna del materiale informativo Amnesty Kit ragazzi.