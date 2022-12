A seguito di un approfondimento e della rettifica del Piano triennale di fabbisogno del personale 2021-2023, la Asl Brindisi è determinata a procedere alla stabilizzazione di tutto il personale precario in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 75/2017 (legge Madia) e dell’articolo 1, comma 268, lettera b) primo periodo, della legge 234/2021 (legge di Bilancio per l’anno 2022).

L’amministrazione procederà, nei tempi concordati con le Organizzazioni sindacali, ad approvare gli atti necessari al completamento delle procedure di stabilizzazione, così come disposto dalla delibera di Giunta regionale 1818 del 12 dicembre 2022.

UFFICIO STAMPA ASL BR