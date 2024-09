Nel primo pomeriggio di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco di Ostuni è intervenuta prontamente sulla strada provinciale 94 che collega Carovigno a Ostuni, in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli.

Le immagini dell’incidente mostrano l’entità del danno subito dai mezzi, con uno dei veicoli che ha finito la sua corsa contro un muretto di pietra e un altro che si è scontrato contro una ringhiera. Al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, tutte le persone coinvolte nell’incidente erano già fuori dai veicoli, rendendo più agevole l’intervento di messa in sicurezza.

La squadra ha lavorato con rapidità ed efficienza per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, prevenendo ulteriori pericoli sulla carreggiata. Fortunatamente, non sono stati riportati feriti gravi nell’incidente, anche se due donne hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere, ma i danni materiali sono stati notevoli.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si raccomanda sempre prudenza alla guida, specialmente in condizioni atmosferiche avverse.