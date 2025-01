Dopo la lettera di diffida di Animaliberaction, il sindaco Zaccaria invia un messaggio di solidarietà al Comitato Presepe Vivente e al Presidente don Donato Liuzzi. Queste le parole del sindaco di Fasano:

«Stasera sarò a Pezze di Greco, per esprimere solidarietà al Comitato Presepe Vivente, al Presidente don Donato Liuzzi e a tutti i volontari, colpiti da un attacco immeritato ad una istituzione culturale che appartiene, affettivamente e moralmente, al cuore di tutti i fasanesi.

Non si ha motivo di dubitare sulle condizioni di vivibilità assicurate agli animali e verificate dalla ASL: sul verbale è certificato che tutti gli animali stanno bene, con le carte in regola, irraggiungibili dal pubblico e trattati come norma prescrive.

Ritengo pertanto fuori luogo l’iniziativa di chi non può assumere posizioni così gratuite verso un’iniziativa che conosce per sentito dire».

Ufficio Stampa

Città di Fasano