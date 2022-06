Le Aree programmatiche “Riconquistiamo tutto”, “Democrazia e Lavoro”, “. Le Giornate di Marzo”, hanno presentato un documento alternativo a quello della segreteria nazionale, per fare in modo che la CGIL ritrovi le sue “Radici”. Ovvero, che riprenda la strada della lotta di classe; che si contrapponga al padronato e al Governo su obiettivi che rivendicando aumenti salariali e delle pensioni, sulla riduzione dell’orario di lavoro, sui diritti, sulla sanità e contro l’Autonomia differenziata, ecc.

Per questo, ci sarà una assemblea regionale aperta a tutte/i le iscritte/i gli iscritti per presentare il documento “LE RADICI DEL SINDACATO”. Appuntamento per il 22 giugno, alle ore 16,30, presso salone CGIL via San Giovanni Bosco – Brindisi