È stato pubblicato l’avviso pubblico per la nomina del Direttore del Consorzio per l’Integrazione e l’Inclusione Sociale – Ambito di Fasano, in sigla “CIISAF”.

https://portale.inpa.gov.it/api/media/ba5e7401-1b38-4103-b6b9-eaec4aa4f0b4

Il Direttore è la figura responsabile della gestione dell’attività per l’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi stabiliti per il raggiungimento dei fini del Consorzio.

Chi desidera candidarsi per questo ruolo deve compilare e inoltrare la domanda tramite la piattaforma INPA, al seguente link

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7f361512290b47bfac11ebd1ca13bb3d entro le ore 12,00 del 4 settembre 2024.

Si ricorda che l’incarico di Direttore sarà regolato da contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale (rinnovabile per altri due anni), a tempo pieno e determinato, le cui condizioni sono stabilite sulla base della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Regioni Autonomie Locali.

Per l’accesso, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, sono richiesti i seguenti requisiti in titoli e di servizio:

a) laurea magistrale o specialistica di indirizzo affine all’incarico di Direttore di un Consorzio di Ambito Territoriale Sociale con particolare preferenza a LM87 – classe delle lauree magistrali servizio sociale e politiche sociali.

b) comprovata e qualificata esperienza professionale, almeno triennale, in amministrazioni locali, regionali, centrali, ovvero in enti pubblici, in aziende pubbliche o private, in uffici e servizi con particolare riferimento alle attività di gestione delle politiche sociali, dei servizi socio-assistenziali e alla persona finanziate anche con risorse comunitarie.

Modalità e ulteriori elementi di valutazione del curriculum studiorum e professionale sono riportati nel bando.