“Al nuovo presidente va il mio più sentito in bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro. Le associazioni delle organizzazioni d’impresa insieme devono affrontare le sfide attuali avendo la capacità di trasformarsi ed adeguarsi alle situazioni di crisi che anche il nostro territorio sta vivendo a causa della pandemia. Per questo credo che Gabriele Menotti Lippolis, il vicepresidente e gli altri membri del consiglio direttivo sono stati scelti come persone e leader capaci. Tutti insieme abbiamo il dovere di creare le condizioni per dare vita a nuovi impulsi utili allo sviluppo dell’economia della nostra provincia per ripartire in sicurezza”, scrive Pierangelo Argentieri, Presidente di Federalberghi Brindisi che poi conclude “quindi congratulazione vivissime a Gabriele Menotti Lippolis e a tutte le figure di alto livello che gli sono vicine in Confindustria Brindisi”.