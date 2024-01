Dal 2017 Associazione ArmoniE OdV dedica la rassegna “ArmoniE per Ricordare”, nel “Mese della Memoria”, al ricordo delle vittime della Shoah, dei Campi di Concentramento e Sterminio polacchi e non solo.

L’annuale appuntamento, creato 8 anni fa, in stretta collaborazione con Pierino Di Cesaria e i Frati della Chiesa di S. Alfonso Maria de’ Liguori, “ricorda” in primis la figura di San Massimiliano Kolbe, che offrì la propria vita, in cambio di quella di un padre di famiglia, ad Auschwitz nel 1941: a Lui sarà dedicato il Triduo religioso con celebrazioni (a partire dalle ore 16,45) nei giorni 8, 9, 10 febbraio presso la Chiesa di S. Alfonso de’ Liguori, animato dalle varie comunità parrocchiali.

ArmoniE per Ricordare VIII edizione, realizzata da Associazione ArmoniE OdV in collaborazione con LIONS Club di Francavilla Fontana, patrocinata dalla Città di Francavilla Fontana e dalla Regione Puglia, è l’occasione in cui “ricordare” le atrocità dello sterminio vissuto nel periodo sociale, politico e culturale della prima metà del ‘900, fino al 27 gennaio 1945, data in cui quel cancello di Auschwitz fu abbattuto dall’Armata Rossa (la 60^ Armata del Primo Fronte Ucraino) e riconosciuto dalla Repubblica Italiana come “Giorno della Memoria”. Questa “giornata” ha il compito di ricordare la Shoah (sterminio del Popolo Ebraico), le leggi razziali, la persecuzione e deportazione dei cittadini ebrei, la prigionia, la morte e per ricordare anche tutti quegli uomini che si sono opposti al pazzo progetto di sterminio, mettendo a rischio o sacrificando la propria vita per salvare altre Vite.

Il concerto proporrà musiche composte da musicisti vissuti in quel periodo o create per raccontare o alleviare le atrocità e le sofferenze di incomprensibili situazioni umane e sociali… serviranno a ricordare il genocidio le cui conseguenze hanno cambiato irreversibilmente la vita di molti popoli…e la nostra!

Domenica 21 gennaio, alle 18.30, nella bellissima Sala Mogavero di Castello Imperiali – Francavilla Fontana (Br), grazie al LIONS CLUB di Francavilla Fontana (Br), verranno raccolti occhiali in disuso da rigenerare e donare a chi ne ha bisogno, vi sarà la proiezione delle suggestive e toccanti FOTO di Antimo Altavilla e ascolteremo la Musica eseguita da tre Musicisti polacchi di fama internazionale.

“A te non servono più ma possono aiutare qualcuno a riacquistare la vista”: con questo slogan il centro Italiano Lyons per la raccolta occhiali usati, con sede a Chivasso, promuove la raccolta su tutto il territorio nazionale. Il programma Lions di riciclo degli occhiali usati può aiutare a migliorare la qualità della vita di bambini e adulti che vivono nelle comunità più povere del mondo.

Prima dell’esecuzione del Concerto, ci sarà la proiezione delle Immagini scattate da Antimo Altavilla (GOTICO FOTOGRAFIA) nell’inverno 2023 nel campo di concentramento di Auschwitz e nel campo di sterminio di Birkenau (Polonia): una successione di scatti dal forte contenuto drammatico-emozionale alternata ai video di un “Viaggio” che lascia il segno… in quella Terra, come tante, martoriate dalla persecuzione e dalla stoltezza dei “potenti”.

Concluderà l’evento, il concerto, dal titolo “Lamenti”, eseguito da Magdalena Kulig – mezzosoprano, Ewelina Zawiślak – flute, Maciej Zimka – fisarmonica; i tre musicisti polacchi, con una ricca attività concertistica in tutto il mondo, hanno fortemente voluto proporre un programma che racchiude le sofferenze vissute nella loro “terra” negli anni difficili della persecuzione nazista.

“Davanti ai nostri occhi le persone muoiono, le città crollano, le passioni si spengono, e ciò che resta è il dolore che nutre e dal quale non riusciamo a liberarci” Perché? Perché il pentimento di “oggi” cerca conforto nella miseria e nell’errore di “ieri”, che diventano sempre più consapevoli ma irrazionali con il passare degli anni.

Il titolo del concerto è LAMENTI: le canzoni in esso contenute raccontano la storia dell’amore e della morte in un forte grido che esprime lamentela e sofferenza.

Si addicono ad una persona i lamenti dopo la morte dei propri cari, la tristezza che lenisce la disperazione, la consapevolezza della sventura che deve essere superata con sforzo morale per continuare ad esistere.

Il tono lamentoso è anche la nota principale del programma presentato: un unico ciclo di opere di compositori scelti poiché simili per intenzioni o per il contenuto delle loro opere.

Significativo il brano in programma “Lamento della Madre dell’Uomo” [musica Edward Pałłasz (nato nel 1936), lirica Joanna Kulmowa (nata nel 1928)]: esprime il dramma incomprensibile di Maria che conobbe sul Golgota il dolore crudele di essere una madre umana, di fronte alla morte del proprio FIGLIO!

INGRESSO LIBERO

Info su www.associazionearmonie.org Fb Associazione OdV ArmoniE Cell 328.8365625

Magdalena Kulig – mezzosoprano

Ewelina Zawiślak – flute

Maciej Zimka – accordion

Programma:

Mieczysław Karłowicz: – Nie płacz nade mną

– Smutna jest dusza moja

Stanisław Niewiadomski: – Dzwony

Edward Pałłasz – Matki Człowieczej Lament

Volodymyr Runchak – Kyrie (FL+acc)

Thomas E. Cornelius – Reflection. Uncomfortable comfortzone (acc)

Paul Hindemith – Flute Sonata, II part.

Vincenzo Bellini – Dolente imagine

Hector Berlioz – Les nuits d’ete

Gustav Mahler – Um mitternacht

– Ich bin der welt

Magdalena KULIG – mezzosoprano

Ha completato i suoi studi vocali e quelli di Storia della Musica presso l’Accademia Musicale di Wroclaw (Polonia). Si è perfezionata in canto con Gloria Banditelli a Vicenza (Italia) e con da Ingrid Kremling, Della Jones e Cheryl Studer. È stata allieva della Dartington International School (UK) e del Richard Strauss Institute di Garmisch-Partenkirchen ed è vincitrice di concorsi internazionali di canto.

Cantante lirica e concertistica internazionale ha cantato al Festiwal Wratislavia Cantans, all’Oper im Berg Festival di Salisburgo, al Kammeroper Schloss Rheinsberg e allo Schleswig-Holstein Music Festival. La sua passione per diversi progetti di musica da camera l’ha portata ad esibirsi con il quartetto di sassofoni dei Berliner Philharmoniker “Clair obscur” e in molti paesi in Europa, Sud America e Asia. Ha lavorato con noti direttori come Christoph Eschenbach, Christopher Hogwood e Wojciech Rodek.

Ewelina Zawiślak, PhD è professoressa presso l’Accademia di Musica. Nel 2004 si è diplomata con lode presso l’Accademia di Musica di Łódź nella classe del Professor Antoni Wierzbiński. Nel 2003-2004 ha studiato presso l’Istituto Franz Doppler di Budapest nella classe del Prof. János Bálint. Dal 2002 lavora come flautista nell’Orchestra Filarmonica di Łódź e dal 2004 presso l’Accademia di Musica di Łódź (nel 2013 ha ricevuto il titolo di Dottore in Lettere). Nel 1995 ha ricevuto il titolo di Talento Musicale durante la Settimana dei Talenti a Tarnów.

È finalista del Concorso Internazionale di Musica da Camera G. Zinetti a Sanguinetto, Italia, vincitrice del Concorso Internazionale di Musica da Camera a Horn, Austria e vincitrice del Premio Culturale del Voivodato Maresciallo di Łódzkie nel 2011. Un anno prima ha ha ricevuto il premio del Ministro della Cultura e del Patrimonio Nazionale per i risultati artistici e pedagogici.

Dal 1990 si è esibita sia in Polonia che all’estero (tra cui Austria, Norvegia, Svizzera, Italia, Ungheria, Germania, Cina). Ha partecipato a numerose registrazioni per la radio e la televisione. Per 8 anni ha partecipato alle giurie di numerosi concorsi. È inoltre invitata a condurre laboratori metodologici per insegnanti di flauto presso scuole di musica e a tenere masterclass di flauto. Ha avviato il laboratorio di flauto «Musica Legata» a Łódź, il corso «Ventus Optimus» e il Concorso Internazionale di flauto solista «Il Flauto Ricercato».

Maciej ZIMKA – fisarmonica

Si è laureato presso l’Accademia di musica di Cracovia (Polonia) nella classe di fisarmonica del professor Janusz Pater, ha conseguito anche un dottorato di ricerca dell’Accademia. È vincitore di numerosi concorsi strumentali, sia polacchi che internazionali. Tra gli altri ha vinto il 1° premio al I Concorso Internazionale di Fisarmonica di Vilnius o il 1° Premio al 47° Festival Internazionale della Fisarmonica di Klingenthal (categoria musica da camera).

È un musicista attivo che esegue musica classica e moderna. Si è esibito in numerosi festival, tra cui “Sound 12” a Newcastle upon Tyne (Inghilterra), “Les Cles du Classique (Francia/Spagna)”, “Concerts at Lempertz” (Belgio), “Ibla Music Festival (Italia),”. Condividi.Musica.Leipizg.” (Germania), “Prikarpacka Vesna” (Ucraina), “Audio Art Festival”, “MOZG Festival”, “Euro Chamber Music Festival”, “Wawel at Dusk Festival” (Polonia). Maciej Zimka è stato anche in tournée negli Stati Uniti e in Israele. È anche un compositore attivo: compone per fisarmonica, altri strumenti e formazioni cameristiche. Ha vinto il Grand Prix al VII Concorso Internazionale di Composizione a Sanok (Polonia).