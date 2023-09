Cantare il mantra della felicità su una base trance? Detto fatto.

La cantante francese Arsinoe’, conosciuta per le sue accurate ricerche in ambito spirituale che hanno sempre caratterizzato i suoi album, ha preso in prestito una accattivante base musicale di Dino SuperDee Gemmano e l’ha fatta sua, con grande compiacimento dello

stesso Dino e di tutto il team di produzione.

“HAPPINESS” si ascolta piacevolmente in un crescente coinvolgimento.

Uscito oggi in due versioni è disponibile su tutti i Digital Store.

Il video ufficiale è disponibile su YouTube all’indirizzo: