Prosegue l’attività della Asl Brindisi finalizzata a reclutare nuovi operatori sanitari per le proprie strutture. Il 9 marzo scadono quattro bandi predisposti dall’Unità operativa Concorsi diretta da Luigi Spina e dall’Area del Personale diretta da Caterina Diodicibus.

La direttrice amministrativa Loredana Carulli sottolinea il grande impegno della Asl Brindisi per le nuove assunzioni di personale medico e sanitario. “In questo caso – spiega – si tratta dei concorsi per reclutare due medici per la Gastroenterologia, quindici per la Medicina d’emergenza urgenza, cinque per Chirurgia plastica e uno per Chirurgia generale. A breve conferiremo anche l’incarico quinquennale di direttore della Struttura complessa di Radioterapia dell’ospedale Perrino”. Sempre il 9 marzo è il termine ultimo per le procedure di mobilità rivolte a due tecnici di Radiologia medica, un tecnico di Neurofisiopatologia, un fisioterapista e tre assistenti sanitari.

“Stiamo percorrendo tutte le strade – ricorda il direttore generale Maurizio De Nuccio – per il potenziamento del personale sanitario, dai medici agli oss. Proprio in questi giorni stiamo completando la procedura che ci consentirà di assumere 35 nuovi operatori sociosanitari nelle strutture aziendali”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI