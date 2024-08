In relazione all’ormai nota vicenda della pista ciclabile di viale Aldo Moro e di viale Palmiro Togliatti è necessario fare alcune precisazioni.

Il Ministero dell’Ambiente, grazie ad un apposito decreto ministeriale sollecitato dal parlamentare Mauro D’Attis anche per dare soluzione al problema riscontrato nella città di Brindisi, ha reso possibile modifiche ai progetti “Primus”, introducendo anche una proroga di 24 mesi per l’ultimazione dei lavori.

Un’opportunità che l’Amministrazione Comunale ha inteso cogliere, anche per risolvere un problema scaturito dalle criticità emerse nel corso della realizzazione dei primi interventi legati alla pista ciclabile di viale Aldo Moro.

Si è deciso, pertanto, di procedere con una variante di progetto attraverso cui la pista ciclabile sarà delocalizzata per rendere possibile un collegamento tra i rioni Sant’Elia e La Rosa e quindi anche con la cittadella dello sport di contrada Masseriola.

Si tratta di un intervento che si integra perfettamente con quanto previsto nell’ambito delle opere stradali finanziate con i fondi dei Giochi del Mediterraneo.

Tale variante sarà predisposta entro le prossime settimane, con l’auspicio che il Ministero dell’Ambiente possa concedere il via libera entro la fine dell’anno. In tal caso, i lavori di rimozione del cantiere di viale Aldo Moro potrebbero essere conclusi entro marzo del prossimo anno.

“Intendiamo ottimizzare anche ciò che è stato fatto fino ad oggi – afferma l’Assessore ai lavori Pubblici Cosimo Elmo – e quindi, in sede di ripristino, viale Aldo Moro avrà i cordoli dell’aiuola centrale completamente rifatti, mentre le corsie saranno più larghe di circa quaranta centimetri per ogni lato, con risvolti positivi anche per la sicurezza stradale. I cordoli della pista ciclabile, invece, saranno totalmente rimossi e riutilizzati nel nuovo tracciato, tra Sant’Elia e La Rosa. Adesso il nostro impegno sarà finalizzato ad accelerare al massimo i tempi necessari perché tutto questo si realizzi”.