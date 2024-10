Athena S.p.A., azienda leader nella produzione di guarnizioni e articoli tecnici per i settori moto, automotive e industriale, ha completato l’ampliamento della propria sede produttiva di Erchie, segnando un traguardo strategico per il futuro dell’azienda. Il nuovo capannone, esteso di ulteriori 1000 mq, porta la superficie complessiva a 3600 mq, migliorando significativamente l’efficienza produttiva e logistica.

Un intervento strategico per ottimizzare la produzione L’ampliamento ha permesso una riorganizzazione logistica di grande impatto. Il nuovo magazzino materie prime, esteso su 1000 mq, ospita circa 900 materiali differenti per tipologie e spessori, consentendo una gestione delle scorte più razionale ed efficiente. Le linee produttive sono state concentrate in un’unica area di 1600 mq, migliorando il flusso operativo e riducendo i tempi di produzione. Un’ulteriore area di 500 mq è stata dedicata alle lavorazioni manuali come assemblaggi e confezionamenti, mentre uno spazio di 400 mq è riservato allo stoccaggio dei prodotti finiti e alle lavorazioni speciali. Questa riorganizzazione non solo ha migliorato l’efficienza produttiva, ma ha anche aumentato la sicurezza e il comfort degli operatori. Un approccio ottimizzato che consente di sfruttare al meglio le risorse disponibili e di incrementare la capacità operativa senza comprometterne la qualità.

Sostenibilità al centro con il nuovo impianto fotovoltaico Athena S.p.A. non si limita ad investire nella crescita strutturale ed industriale ma pone particolare attenzione alla propria sostenibilità ed impatto ambientale.

La nostra società è infatti impegnata nel revamping ed efficientamento dell’impianto fotovoltaico dello Stabilimento di Erchie (BR) che, da Ottobre, ci permetterà di coprire l’intero fabbisogno energetico dello stabilimento senza dover ricorrere all’utilizzo di gas naturale, ottenendo la totale autonomia energetica ed una forte riduzione delle emissioni CO2.

Questo importante progetto ed investimento dimostra il reale perseguimento della Politica Ambientale ed Energetica di Athena, in linea con gli Obiettivi UE “Green Deal 2050” per la neutralità carbonica mediante l’utilizzo di fonti energetiche pulite ad impatto ambientale zero.

Prospettive future

“Questo ampliamento segna una nuova fase per Athena”, Giuseppe Carrozzo (Direttore dello stabilimento Athena di Erchie). “Siamo pronti a cogliere nuove opportunità di crescita, mantenendo la nostra vocazione all’innovazione e al rispetto per l’ambiente.”

QUALCHE NOTIZIA SU ATHENA S.P.A.

Athena, fondata a Lonigo (Vicenza) nel 1973, è oggi un gruppo internazionale con 10 sedi in Italia e nel mondo. L’azienda è costituita da quattro aree principali. Industries progetta e realizza soluzioni tecniche one-to-one di prodotto e di processo industriale. Parts ed Electronics sviluppano soluzioni innovative rispettivamente lato meccanica ed elettronica per il mondo dei motori, producendo e distribuendo una gamma di ricambi tecnici selezionati per i settori auto e moto. Sportech distribuisce brand a forte contenuto di innovazione e appeal, che soddisfano le passioni del consumatore nello sport, tecnologia e tempo libero. La mission di Athena è quella di essere un partner affidabile e competente per garantire al mercato la migliore tecnologia di prodotto e di servizio e offrire soluzioni personalizzate.

