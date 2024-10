Altro innesto nel reparto difensivo per L’Aurora Volley Brindisi,presentiamo Micaela Mollica,libero Brindisino classe 2006.Micaela nonostante la sua giovane età ha l’esperienza di una veterana.

Un’altra pedina presa dalla scuola Casale Volley3 Brindisi,frutto di sinergia tra le due società che vanno a pieno regime per ottimizzare la stagione che ormai è alle porte.Mollica come già detto è cresciuta nella società CASALE VOLLEY3, successivamente si trasferisce tra CUTROFIANO e VENEZIA prima di vestire la maglia del PRIMA DONNA BARI di B2,nell’anno 2023/2024 firma per il VOLLEY FASANO B1.

Oggi Micaela sempre più convinta del progetto Aurora dichiara “Sono contenta di essere entrata a far parte di questo gruppo e farò del mio meglio per far si che la squadra raggiunga gli obbiettivi prefissati”

Micaela pronta per questa stagione indosserà la maglia NUMERO 6

ASD Aurora Volley Brindisi