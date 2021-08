I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, scaturiti dall’incidente stradale avvenuto all’alba del 15 agosto scorso, in Oria lungo la SP 54 (Francavilla – Manduria) in cui è deceduta una giovane ragazza 20enne di Ostuni, hanno denunciato in stato libertà una 21enne di Ostuni per omicidio stradale e guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcol e droga. Nell’occasione, la medesima conduceva il veicolo in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcol, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito e all’uso di “cannabinoidi”. La patente di guida è stata ritirata.