Sono in corso in questi giorni i lavori per il potenziamento dell’illuminazione pubblica della zona PIP di Francavilla Fontana.

Gli interventi, pianificati alla fine del 2020, prevedono la sostituzione dei corpi illuminanti con un investimento complessivo di 30 mila euro.

“Grazie a questi lavori si risponde ad una richiesta rimasta in sospeso molto a lungo da parte degli imprenditori e dei lavoratori – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – una illuminazione più efficiente aumenta la sicurezza e la fruibilità dell’area produttiva cittadina. In una fase storica contrassegnata dalla fragilità economica è importante porre le aziende nelle condizioni ottimali per poter svolgere il loro lavoro.”

Questo intervento si aggiunge alla manutenzione del verde svolta nelle scorse settimane.

Comune di Francavilla Fontana