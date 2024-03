La Cgil di Brindisi desidera esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla prefetta Michela La Iacona nel suo incarico precedente. La sua costante sensibilità verso le questioni riguardanti il mondo del lavoro e il suo attivismo sul territorio a favore dei lavoratori hanno lasciato un segno tangibile nella nostra comunità. La prefetta La Iacona si è distinta per la sua competenza e attenzione nel trattare le problematiche lavorative, dimostrando un impegno incrollabile nel migliorare le condizioni dei lavoratori brindisini. Al prefetto La Iacona la Camera del lavoro di Brindisi augura il meglio nella certezza che saprà profondere, così come fatto a Brindisi, tutto il suo impegno e le qualità umane e professionali a sostegno del territorio in cui andrà ad operare.

La Cgil di Brindisi coglie l’occasione per dare un cordiale benvenuto al nuovo prefetto Luigi Carnevale a cui rivolge un augurio di buon lavoro, confermando la completa disponibilità a cooperare per il bene della nostra comunità. Il nuovo prefetto Luigi Carnevale, un esperto di sicurezza di alto calibro ha già dato tanto, nel suo passato impegno professionale a Brindisi, conosce bene il nostro territorio avendo svolto servizio presso la questura di Brindisi in un periodo particolarmente delicato. Il suo contributo prezioso in passato ci rende fiduciosi nel suo impegno futuro a garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità. La Cgil si impegna a collaborare attivamente con il nuovo prefetto Carnevale per affrontare le sfide che ci attendono e per promuovere il progresso sociale ed economico di Brindisi.

Antonio Macchia

Segretario Generale Cgil Brindisi