Azione Studentesca Brindisi ha organizzato ieri un torneo studentesco territoriale, un’iniziativa che ha visto la partecipazione di decine di ragazzi provenienti da tutta la provincia.

Il torneo è stato un successo, non solo per l’entusiasmo e la sportività dimostrata dai partecipanti, ma anche per il messaggio di inclusione e di valore dello sport che ha portato in campo.

Lo sport è fondamentale per la crescita dei giovani, promuove la disciplina, il rispetto delle regole, il lavoro di squadra e l’inclusione.

Crediamo che lo sport debba essere valorizzato e integrato nella vita scolastica, e per questo siamo entusiasti dell’emendamento presentato alla camera dal gruppo di FDI che prevede tre giorni di assenza giustificata al mese per gli studenti atleti, interrogazioni e compiti adattati al calendario agonistico, e l’esonero dal PCTO per chi si impegna in attività sportive a livello agonistico.

Azione Studentesca Brindisi si batte per un sistema scolastico che riconosca l’importanza dello sport e che permetta ai ragazzi di coltivare le loro passioni senza dover rinunciare agli studi.

Il nostro obiettivo è creare un futuro in cui lo sport sia un diritto per tutti, e non un privilegio per pochi.

Azione Studentesca Brindisi continuerà a lavorare per migliorare la vita degli studenti promuovendo lo sport come strumento di crescita e di inclusione sociale.

Il direttivo provinciale di AS Brindisi