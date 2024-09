Ragazzi il nuovo anno scolastico sta per iniziare e molti di noi probabilmente non vedono l’ora che sia così, perché magari stanno per affrontare il loro ultimo anno, molti altri probabilmente vorrebbero che la scuola non iniziasse più, a prescidere da questo però bisogna affrontarlo con la giusta consapevolezza che giorno dopo giorno costruiamo un pezzo di futuro, del nostro futuro, e non solo il nostro.

Iniziamo a lottare per la nostra comunità scolastica e per chi verrà dopo di noi, abbandoniamo l’accondiscendenza e abbracciamo le giuste battaglie, che devono riguardare i nostri diritti, ma anche e soprattutto i nostri doveri.

Non dimentichiamoci di vivere questo ritorno sui banchi con rinnovato stupore e desiderio di imparare. Entusiasmiamoci ed emozioniamoci per ciò che i nostri insegnanti sapranno trasmetterci; un giorno ci ritroveremo a ripensare a tutto quello che abbiamo vissuto nelle nostre aule, e magari lo rimpiangeremo pure.

Buon anno scolastico a tutti!

I militanti di Azione Studentesca Brindisi