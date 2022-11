In relazione ai gravi episodi di aggressione verificatisi nei giorni scorsi in alcuni comuni della provincia da parte di giovani ragazzi resisi responsabili di atti di violenza nei confronti di coetanei e di persone adulte, e per aderire, tra l’altro, alla richiesta del Sindaco di Francavilla Fontana, si comunica che il Prefetto ha programmato, per il 9 novembre p.v., una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per approfondire le dinamiche degli episodi ed attivare, d’intesa, ogni necessaria misura di intervento sia preventiva che di controllo delle areee più sensibili.

Alla riunione sarà presente altresì il Sindaco di Ceglie Messapica, territorio anch’esso recentemente interessato dallo stesso fenomeno.

L’incontro si terrà in videoconferenza.