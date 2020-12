A pochi giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nella quale tante sono state le iniziative e le manifestazioni per ribadire l’urgenza di continuare a lavorare per scardinare le becere convinzioni sessiste che ancora permeano parti importanti della società, sentiamo il dovere morale di esprimere tutta la nostra solidarietà all’avvocatessa Paola Resta, bersaglio, suo malgrado, di un laido attacco sessista.

Ci chiediamo quando finirà questa volgare storia secondo la quale una donna è “moglie di” e non una professionista che è chiamata a ricoprire incarichi per le indubbie capacità professionali.

La polemica politica intorno alla vicenda non c’entra e non ci interessa, quello che ci interessa è stigmatizzare e condannare questa abietta ed irrispettosa concezione della donna che abbiamo sempre avversato e continueremo a farlo con il nostro impegno quotidiano per la promozione di una cultura della parità e del rispetto.

Non permetteremo mai che passi nel silenzio ogni violenza infima e volgare, come questa, nei confronti di una donna.

Basta depotenziare le donne, pretendiamo un linguaggio rispettoso ed equo, che scardini gli stereotipi di genere e rispecchi il ruolo sociale egualitario.

Brindisi Bene Comune