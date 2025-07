In occasione della conferenza stampa di stamattina dedicata al programma delle iniziative estive di luglio, Mesagne ha svelato importanti novità legate alla promozione turistica e degli eventi. Sono stati presentati il nuovo portale www.mesagneventi.it, un accesso virtuale alle esperienze che la città offre, e un nuovo logo che racconta la millenaria storia del territorio. Il brand racchiude: il Castello Normanno-Svevo, simbolo della storia di Mesagne; il cuore, elemento che identifica il centro storico cittadino, vera e propria icona; la spiga di grano, che rimanda allo stemma; il richiamo alla Via Appia, patrimonio UNESCO.

L’annuncio del cartellone estivo dà il via a una ricca serie di appuntamenti. L’attenzione alle diverse espressioni culturali, artistiche e sportive si traduce in un fitto calendario di iniziative, “eventi che hanno assunto un ruolo di crescente importanza nel panorama turistico della nostra città, alimentando un forte interesse per l’arte, la storia e le tradizioni locali. Si tratta di momenti cruciali, che servono a rafforzare l’economia locale, rappresentando occasioni per visitatori e turisti”, ha dichiarato il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli. Il primo cittadino si è detto soddisfatto dei risultati e ha ringraziato collaboratori e uffici l’impegno costante che permetterà, anche quest’estate, di vivere in città numerose occasioni di condivisione e intrattenimento.

“Nella stesura del programma delle iniziative, che continueranno fino settembre, abbiamo considerato attentamente il vasto patrimonio associativo della città, includendo realtà sportive, culturali e sociali. Ampio spazio è stato dedicato ai grandi appuntamenti, con concerti di artisti di fama nazionale”, ha dichiarato Maurizio Piro, direttore artistico della città, durante l’incontro con gli operatori dell’informazione.

L’avvocato Marco Calò, consigliere comunale con delega alla cultura e al turismo, ha evidenziato il valore della mostra “Negli anni dell’Impressionismo da Monet a Boldini. Artisti in cerca di libertà”, ospitata dal 27 giugno e fino al 26 novembre nelle sale espositive del Castello comunale. Con 153 capolavori originali, 83 artisti, 15 di rilevanza europea, la prestigiosa esposizione conferma il filone caratterizzante l’offerta culturale della città, incentrato sulle Grandi Mostre.

Il programma degli eventi del mese di luglio è disponibile sul sito istituzionale della città di Mesagne, sulle pagine social dell’Ente ed è in distribuzione in formato cartaceo.