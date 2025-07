Sabato 26 luglio alle ore 21.30 il Foro Boario di Ostuni si prepara ad accogliere una delle voci più iconiche della musica italiana: Umberto Tozzi arriva con “L’Ultima Notte rosa – The Final Tour”, il tour che celebra cinquant’anni di carriera, successi e canzoni entrate nell’immaginario collettivo. Il concerto è organizzato da Aurora Eventi di Livio Iaia nell’ambito dello IOD Festival, kermesse ideata per ospitare artisti di fama nazionale e internazionale nei luoghi più iconici ed esclusivi della Puglia. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei punti vendita accreditati.

Con oltre 80 milioni di dischi venduti e più di duemila concerti nei teatri, negli stadi e nelle arene di tutto il mondo, Umberto Tozzi saluta il pubblico con una tournée mondiale che attraversa quattro continenti e che, a grande richiesta, torna in Italia con dodici appuntamenti estivi esclusivi. Quella di Ostuni sarà una tappa speciale, non solo per l’atmosfera unica della Città Bianca ma anche per l’intensità emotiva che accompagna questo ultimo viaggio sulle note di brani indimenticabili come “Ti amo”, “Tu”, “Gloria”, “Stella Stai”, “Notte rosa”, “Gli altri siamo noi”, “Io muoio di te”, “Si può dare di più” e “Gente di mare”.

L’annuncio dell’addio alle scene è arrivato il 15 marzo 2024 da uno dei palchi più prestigiosi d’Europa, il Teatro L’Olympia di Parigi, luogo simbolico che ha ospitato Tozzi per tre memorabili concerti e che il prossimo 11 maggio 2025 sarà nuovamente teatro di una delle ultime tappe di questo tour d’addio.

Cantautore carismatico e musicista completo, Tozzi ha attraversato cinque decenni di storia della musica conquistando il pubblico italiano e internazionale con la sua voce potente e melodica, le sue ballate intramontabili e le sue performance appassionate. La sua carriera è un viaggio costellato di premi e riconoscimenti: vincitore del Festival di Sanremo nel 1987 con “Si può dare di più”, due volte trionfatore al Festivalbar, terzo all’Eurovision Song Contest nel 1987 con “Gente di mare” insieme a Raf, vincitore di un Golden Globe nel 1982 e candidato ai Grammy Awards per “Gloria”, il brano che grazie alla versione di Laura Branigan è diventato un successo mondiale rimanendo nella Billboard Hot 100 per 36 settimane e raggiungendo la vetta delle classifiche americane.

La musica di Umberto Tozzi ha superato ogni barriera, non solo geografica ma anche generazionale e culturale. Le sue hit sono entrate a far parte della colonna sonora di decine di film cult e serie tv di successo, da “Flashdance” a “The Wolf of Wall Street”, da “Tonya” a “La Casa di Carta”, da “Spider-Man: Far From Home” a “Griselda”, da “Gloria Bell” a “Supersex”, “Disclaimer” e tanti altri titoli che raccontano come la sua musica continui a vibrare nella contemporaneità.

Numerose anche le collaborazioni eccellenti, in Italia e all’estero: Mogol, Dalida, Eros Ramazzotti, Raf, Gianni Morandi, i Pooh, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Monica Bellucci, Anastacia, Francis Cabrel, Sergio Dalma, Howard Carpendale. Ogni incontro, una nuova tappa nel percorso di un artista capace di reinventarsi senza mai perdere il proprio stile, fedele a una scrittura pop ma mai banale, sempre riconoscibile, sempre sincera.

“L’Ultima Notte rosa – The Final Tour” è un atto d’amore verso il pubblico, un saluto emozionato e potente, un viaggio nella memoria collettiva e nei cuori di chi, almeno una volta, ha cantato a squarciagola un ritornello di Tozzi. La data di Ostuni si annuncia come un evento imperdibile, un’occasione unica per vivere una serata all’insegna della grande musica italiana in una delle cornici più suggestive della Puglia.

INFO CONCERTO

Foro Boario – Ostuni

Sabato 26 luglio 2025 – ore 21.30

Biglietti disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati

Video promo rebrand.ly/PromoTozzi

Info e organizzazione: Aurora Eventi di Livio Iaia – www.auroraeventi.net

Per chi ama la musica, per chi è cresciuto con le sue canzoni, per chi ha ancora un motivo per cantare “Ti amo”: Umberto Tozzi, per l’ultima volta dal vivo.

Ufficio stampa Aurora Eventi