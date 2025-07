L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento della rassegna culturale estiva Chiostro D’Estate – Pagine Erranti in collaborazione con “Brindisi città che legge” e Feltrinelli Point Brindisi.

La presentazione del libro SACRO QUEER di NICHI VENDOLA, Manni Editore, si terrà giovedì 3 luglio, alle ore 20:30, presso il Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 33.

Il Libro: Questa raccolta di versi è un itinerario della ragione e delle passioni che ha il suo orizzonte nel bisogno di fraternità, nel riconoscimento della ricchezza della diversità, nell’urgenza politica della lotta per l’eguaglianza. Un cammino che aiuta a ritrovare sé stessi e la propria identità nella consapevolezza di un comune destino dell’umanità.

Come in una preghiera corale, Nichi Vendola dice di sé e dei suoi “scomodi” compagni di viaggio, della sua fede abbracciata al mondo, degli affetti e dei dolori che lo hanno segnato. E ci restituisce un’esistenza senza pregiudizi. La ricerca della risposta a quella prima domanda diventa una pietra d’inciampo in ogni poesia, e la parola queer una dichiarazione di guerra a tutte le guerre.

L’autore: Nichi Vendola (Bari, 1958) e` stato presidente della Regione Puglia e parlamentare della Repubblica. All’attività politica affianca quella di scrittore e poeta: tra le sue opere ricordiamo Ultimo mare (Manni, 2011) e Vestire gli ignudi, seppellire i morti (Marcianum Press, 2016).

A dialogare con l’autore: Sara Bevilacqua, Attrice

Camminate insieme a noi tra queste nuove Pagine Erranti nel Chiostro D’Estate.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade