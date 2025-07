In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, sabato 5 luglio a Tuturano (Brindisi), in piazza Regina Margherita, a partire dalle ore 18.00, si terrà un evento aperto a tutti i cittadini sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione. L’iniziativa è promossa: dalla Cooperativa Solerin (Solidarietà e Rinnovamento) che gestisce il Centro Sai di Brindisi con sede a Tuturano in via Leonardo Leo; dal Consorzio sociale dell’Ambito Br/1 e con il patrocinio del Comune di Brindisi.

Il Centro SAI di Brindisi accoglie esclusivamente nuclei familiari di rifugiati o richiedenti asilo per un periodo di sei mesi (prorogabili ad un anno in casi eccezionali). Durante la permanenza sono offerti servizi di alfabetizzazione linguistica, accompagnamento legale all’audizione in Commissione, orientamento sociale e lavorativo, segretariato sociale nel disbrigo pratiche, assistenza sanitaria e psico-sociale, sostegno per l’integrazione, etc. Non sostituisce l’ospite in alcuna di queste attività, ma lo aiuta ad acquisire strumenti utili all’autonomia socio-lavorativa, con l’obiettivo di consentire agli ospiti di riconquistare l’indipendenza e ricostruire nel Paese che li ospita una vita ed un futuro dignitosi, consapevoli dei loro diritti e doveri.

Questo il programma della serata: alle ore 18.00 mostra degli elaborati degli studenti delle scuole secondarie di primo grado e superiori del territorio sul tema della “frontiera” con foto e disegni realizzati dai ragazzi e dalle ragazze. Alle 18.30 prenderanno avvio i laboratori didattici a cura della Biblioteca sociale “Enzo Cosma” di Tuturano e degli operatori e degli ospiti del SAI, mentre alle 19.30 ci saranno gli interventi di Istituzioni, associazioni, coordinatore e ospiti del SAI. A seguire ci sarà il concerto di “Musiche dal mondo” del duo Daria Falco (voce e tamburello) e Bruno Galeone (Fisarmonica) che proporranno un viaggio musicale unendo sonorità provenienti da diverse parti del mondo per ricordare il legame che unisce i popoli in un’unica magia, la Musica, nell’armonia dell’uguaglianza e dei suoi colori.

Hanno aderito e partecipano all’iniziativa: FR/Azione Tuturano, l’Associazione “Il Curro”, Associazione Migrantes di Brindisi, Comunità Africana di Brindisi, Emergency Gruppo Provincia di Brindisi e SOS Mediterranee, Casa Betania -Brindisi, Anpi “Vincenzo Gigante” Sezione di Brindisi e Pro Loco Tuturano