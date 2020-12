Ieri in data 29 Dicembre 2020, il Presidente della Provincia di Brindisi Riccardo Rossi e i consiglieri e le consigliere provinciali di maggioranza hanno ripianato le perdite degli scorsi anni e portato in pareggio il bilancio dell’azienda. Un risultato, questo, per nulla scontato, che ha dato prova di altissimo senso di responsabilità da parte di coloro che hanno votato consapevolmente, con l’intento di salvaguardare ben 80 posti di lavoro e, come si suol dire, mettendoci la faccia.

E’ quando si tratta di prendere decisioni difficili che si vede la qualità di colui o colei che si assume la responsabilità personale di portare a casa un obiettivo importante con il cuore proteso verso la cittadinanza.

Peccato non si possa dire la stessa cosa della minoranza di centro destra che invece ha preferito addirittura non presentarsi in consiglio. Dove sono finiti i paroloni precedenti sulla questione? E’ sempre molto semplice non presentarsi e glissare le responsabilità lasciando agli altri l’impegno di decisioni importanti.

Quando si tratta di coraggio, lo si deve avere soprattutto per dire la verità seguita dai fatti.

Le affabulazioni fanno presa per qualche tempo poi servono i fatti proprio come è accaduto ieri.

Vorremmo ricordare che il Presidente della Provincia e i consiglieri e le consigliere provinciali non percepiscono alcuna indennità e quindi mettono a disposizione della comunità se stessi dando prova dell’esistenza di una vera classe politica. E allora i paroloni ridondanti li lasciamo andar via con il vento. Preferiamo la concretezza e la responsabilità assunte.

Brindisi Bene Comune il gruppo consiliare

Anna Maria Calabrese

Anna Portolano

Giuseppe Cellie

Luana Mia Pirelli

Belinda Silvestro